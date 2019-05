Normal? Jovem confessa roubos a ônibus e diz que é motivado pelo diabo

O jovem foi apresentado na manhã desta terça-feira (7) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus – Sorridente diante das câmeras, Gerry Benzaquem Carneiro, de 21 anos, que usa uma tornozeleira eletrônica, confessou os roubos praticados a vários ônibus do transporte público de Manaus e disse que foi motivado pelo "Diabo". O jovem foi apresentado na manhã desta terça-feira (7) durante coletiva de imprensa no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Leste de Manaus.

Gerry estava sendo investigado pela equipe da unidade policial por sete roubos a ônibus do transporte coletivo da capital amazonense. A prisão dele aconteceu na tarde de segunda-feira (6), por volta das 12h50, na avenida Autaz Mirim, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da cidade, após um assalto a um ônibus da linha 408.

Ao tomarem conhecimento do assalto em andamento, os policiais civis do 30° DIP e policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) abordaram Gerry em um ponto de desembarque de passageiros. Com ele, foi encontrado um simulacro de pistola.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, Gerry já possui várias passagens pela polícia que vão desde tráfico de drogas, roubo e lesão corporal. Há aproximadamente um mês, ele deixou o sistema prisional e era monitorado por tornozeleira eletrônica para cumprir a pena por roubo em liberdade.

O homem é monitorado por tornozeleira eletrônica | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Essa prisão é um trabalho para evitar assaltos a ônibus em conjunto com efetivo do 30° DIP e 30ª Cicom. Ontem obtivemos informações do roubo em andamento e fizemos o cerco ao suspeito já identificado pelas práticas criminosas. Gerry usa tornozeleira eletrônica e possui várias passagens pela polícia. Ele já era conhecido de todos da linha 408, inclusive com seis roubos cometidos somente na mesma linha", disse.

Durante a coletiva de imprensa, Gerry sorriu diante da imprensa. Perguntado sobre os crimes praticados, ele respondeu: "Cometi os roubos porque o Diabo conversava comigo. Eu precisava de dinheiro para pagar uma dívida, que não posso falar. Mas estou arrependido", declarou.

O delegado Torquato Mozer ressaltou que durante as ações criminosas Gerry utilizava um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola. Com ele, a polícia ainda recuperou um celular roubado.

Gerry foi autuado em flagrante por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus, onde o juiz deve sentenciar por liberdade ou prisão.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo mostra PMs flagrando mulher com armas na bolsa em ônibus