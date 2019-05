Adolescente de 14 anos é executado com 4 tiros no Parque São Pedro

Manaus - Um adolescente identificado apenas como I. D'A., de 14 anos foi morto no fim da tarde desta terça-feira (7), na Zona Oeste de Manaus. O caso aconteceu na rua São Cristóvão, no Parque São Pedro, onde dois homens teriam passado de moto e atirado no rapaz, segundo testemunhas. A dupla fugiu do local sem ser identificada.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência. O adolescente ainda foi encontrado com vida, mas acabou falecendo no local. De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o rapaz foi atingido com, pelo menos, quatro tiros, sendo um na cabeça, um na mão, um no braço direito e outro no abdômen.

De acordo com os familiares do garoto, ele não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas ou com a criminalidade na região. "Ele era um menino amigável e muito sociável. Estamos muito tristes, em estado de choque", disse um dos parentes do rapaz, que preferiu não se identificar.

O corpo do adolescente foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos de necrópsia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Trio é preso com R$ 270 mil, arma e munições na AM-010