Duplo homicídio: 'amigos' são executados em boca de fumo em Manacapuru

Manacapuru - O ex-presidiário Linderson Costa da Silva, conhecido como "Chimbinha", de 23 anos, e o amigo dele, Cleiciano Palheta dos Santos, o "Neguinho", de 24 anos, foram executados a tiros no final da manhã desta terça-feira (7). O crime aconteceu na casa de Cleiciano, na rua Anísio Jobim, bairro Terra Preta, em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. No local, segundo a Polícia Militar, funcionava uma 'boca de fumo'.

Testemunhas informaram aos policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que dois homens invadiram a casa de 'Neguinho' e alvejaram os amigos, por volta das 11h30. Em seguida fugiram em uma motocicleta, que não teve as carateristas divulgadas.

Linderson foi atingido com vários tiros pelo corpo e morreu na garagem da residência. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica e cumpria pena por tráfico de drogas. Já Cleiciano foi alvejado com tiros em um dos braços e dois no peito, e para tentar se proteger, ele pulou em um barranco e fraturou os braços. Em seguida ele foi socorrido e levado para o Hospital Lázaro Reis, no município.

A equipe do 9º BPM encontrou no local do crime várias capsulas de munição calibre ponto 40. "Nos deslocamos para o hospital e Cleiciano ainda estava consciente. Durante o depoimento, ele contou que os responsáveis do crime são dois homens conhecidos pelo apelido de 'Loirinho' e 'Magrinho', que são de uma facção rival", informou o tenente Damião, do 9º BPM.

Cleiciano não resistiu aos ferimentos, e morreu enquanto estava a caminho de atendimento médico em Manaus. Os corpos das vítimas foram levados para o necrotério do Cemitério de Manacapuru, de onde foram removidos para o instituto Médico Legal (IML), na capital.

O delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, aponta que a morte das vítimas seria um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas na região. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para investigar o caso.

