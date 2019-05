Policial militar aposentado é preso pelo crime de agiotagem, em Manaus

Manaus - O policial militar aposentado Luís Carlos Meireles Mousinho, de 53 anos, foi preso em flagrante por cometer crime de agiotagem (empréstimo de dinheiro com juros) contra idosos e pessoas carentes. O policial foi preso na terça-feira (7), na própria residência, localizada no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

A prisão aconteceu após denúncias anônimas. O policial foi apresentado nesta quarta-feira (8), no 3° Distrito Integrado de Polícia.

De acordo com a titular do 3° DIP, delegada Kelene Passos, Luís praticava o crime de agiotagem há mais de 30 anos, ou seja, antes mesmo de se aposentar como policial militar.

Delegada Kelene Passos, titular do 3ºDIP | Foto: Cristiano Sevalho

"O Luís emprestava dinheiro e recebia o cartão de benefício das vítimas. Quando caia o dinheiro, ele sacava parte e devolvia o cartão", explicou a delegada.

Luís cobrava juros de 20% a 30%. Quando não recebia o valor, segundo a polícia, o PM mandava os comparsas ameaçar os devedores. Até o momento, sete vítimas foram identificadas, mas pode existir um número bem maior, conforme a polícia.

Em um dos casos citados pela delegada, está de uma idosa. De acordo com Kelene Passos, o cartão da vítima estava retido há mais de dois anos por Luís. Todo mês no cartão caia um valor de R$ 1 mil. Deste valor, R$ 400 ficava em posse do PM.

Luís cobrava juros de 20% a 30% | Foto: Cristiano Sevalho

Em depoimento, Luís disse que as pessoas não eram obrigadas a solicitar empréstimos. Ele também alegou que tem uma empresa, mas a polícia não conseguiu confirmar.

Na casa de Luís, a PC encontrou duas pistolas, uma calibre 380 e outra ponto 40, além de 424 cartões magnéticos, 10 celulares, uma contadora de cédulas, 27 munições e sei munições de 380.

Luís foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido, agiotagem, extorsão qualificada, apropriação indébita, retenção de cartão magnético de pessoa idosa ou em situação de vulnerabilidade social.

Após os procedimentos cabíveis no 3° DIP, ele será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.

