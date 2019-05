19 pessoas são presas e 12 veículos recuperados em Manaus

Manaus - Nesta terça-feira (7) e durante a madrugada de hoje (8), 19 pessoas foram presas e cinco adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Os crimes de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e roubo a estabelecimentos comerciais tiveram o maior número de pessoas presas, respectivamente.

As prisões ocorreram em 19 bairros da capital amazonense, com apreensão de cinco armas de fogo, duas armas brancas, sete munições e a quantia de R$ 79 em espécie.



Entre as ocorrências registradas, cinco pessoas foram presas pelo crime de tráfico e quatro adolescentes foram apreendidos. Provenientes destas prisões, 127 porções de substâncias entorpecentes também foram apreendidas, além de duas balanças de precisão.

No bairro Compensa, Zona Oeste, três homens foram presos durante abordagem de policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Um homem de 33 anos foi detido na rua Joaquim Serra, em posse de um revólver calibre 38.



Com informações do suspeito, a polícia ainda fez a prisão de mais dois homens de 23 e 26 anos, em uma residência. No local, foram encontradas mais uma arma de fogo de fabricação caseira, duas munições calibre 20, sete trouxinhas de cocaína e nove trouxinhas de oxi. O trio foi conduzido e flagranteado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já na Zona Norte, um homem de 19 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. O suspeito foi detido após uma denúncia anônima informar que ele comercializava entorpecentes na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras. Com ele foram encontrados 33 trouxinhas de oxi, uma porção de maconha, um revólver calibre 38 com numeração não identificada, e cinco munições, sendo três intactas e duas deflagradas.

Veículos recuperados – Doze veículos foram recuperados em Manaus. Dentre eles, quatro eram motocicletas, sendo três localizadas na Zona Leste e uma na Zona Oeste, no bairro Tarumã. Os outros veículos foram recuperados e encaminhados para apresentação na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou entregues aos proprietários.



*Com informações da assessoria



