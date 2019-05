Homem é baleado em frente de casa no Alvorada, em Manaus

O homem foi socorrido por familiares e levado para o SPA do Alvorada | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 22 anos foi baleado em frente à própria casa, localizada na rua Mayoruna, no bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 20h50 dessa terça-feira (7).

Segundo policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a vítima foi surpreendida por criminosos, que ocupavam um carro, modelo Palio, de cor verde e placas não identificadas.

Os suspeitos se aproximaram da casa do homem e efetuaram vários disparos contra ele. A vítima conseguiu correr e se protegeu dentro da residência, mas acabou baleado de raspão em um dos braços.

Os atiradores fugiram sem ser identificados. O homem foi socorrido por familiares e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada. Não há informações sobre estado de saúde dele.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que nenhuma ocorrência foi registrada no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), unidade responsável por apurar crimes na região.

Baleado na cabeça

Baleado na cabeça e após dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada no fim da tarde da última segunda-feira (6), um homem, identificado como Alexandro Vieira Ferreira, de 23 anos, conhecido como "Sandrinho", não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, na unidade de saúde durante a noite.

Alexandro foi baleado na rua 4, do bairro Alvorada. O crime ocorreu por volta das 17h30, quando ele foi abordado por dois homens em uma moto. A vítima chegou a ser socorrida por populares e elevada à unidade hospitalar, onde morreu.



