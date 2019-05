Denúncia leva a prisão de homem com droga avaliada em R$ 80 mil

Manaus - Rayme da Silva Simões, de 25 anos, foi preso em flagrante com 12 quilos de droga do tipo skunk. A substância entorpecente está avaliada em R$ 80 mil, segundo informou a Polícia Civil do Amazonas. A prisão do homem ocorreu na tarde de terça-feira (7), mas a apresentação de Rayme foi na manhã desta quarta (8) na Delegacia Geral de Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. No momento da captura, Rayme viajava em uma embarcação que partiu de Coari (distante 363 km de Manaus) e tinha como destino a capital do Amazonas.

De acordo com Daniel Antony, delegado-adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a polícia chegou até Rayme por meio de denúncia anônima. As informações apontavam que uma embarcação havia partido de Coari, com um homem transportando droga. A polícia montou campana e, por volta das 14h30, interceptou o barco antes de atracar no cais do porto.

Rayme foi apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil | Foto: Cristiano Sevalho/Em Tempo

Rayme foi identificado e, durante revista pessoal, foram encontradas com ele algumas porções da droga escondidas na cintura. Em seguida, em diligências na embarcação, a polícia encontrou outros 11 tabletes escondidos em bagagem de mão.

"Com o homem, também foi apreendida uma pistola e algumas munições intactas, que provavelmente seriam usadas para Rayme se defender durante um eventual problema no transporte do material", conforme salientou o delegado Daniel Antony.

Rayme foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos cabíveis, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

Droga, arma e munições foram apreendidas com o homem | Foto: Cristiano Sevalho

