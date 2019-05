PM envia reforço para combater narcotráfico em Coari

Equipes do COE e Grupo Fera foram encaminhados para Coari | Foto: Divulgação

Coari - Após confronto entre piratas de rio e policiais militares, reforços foram enviados, nesta terça-feira (8), para o município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. O objetivo das tropas é intensificar as operações realizadas no município contra o narcotráfico e o crime organizado.

No final da manhã, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, embarcou para a cidade com policiais da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), da Polícia Civil.



A determinação foi do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, que informou que as operações policiais vão continuar em Coari e os militares não serão intimidados. Além disso, militares de mais tropas especializadas estão de prontidão para serem deslocados ao município.

Ocorrência

Na noite de terça-feira segunda-feira (7), policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma ação para apreender uma lancha com armamento no lago do Catuá, na divisa com Tefé. Na ocasião, três armas de fogo, sendo um rifle e duas espingardas, foram apreendidas pelos policiais.

Ao retornarem para a sede do município, na ilha do Barro Alto, a equipe foi interceptada por narcotraficante em duas lanchas, que atiraram contra a guarnição. Durante o confronto, militares e traficantes se embrenharam pela mata. Nenhum policial militar ficou ferido. Com o reforço, as buscas contra os criminosos continuarão.

*Com informações da assessoria.

