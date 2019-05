Assaltante é morto a tiros por 'justiceiro' no Parque das Laranjeiras

Manaus - Depois de praticar arrastões por diversas paradas de ônibus na Zona Centro-Sul de Manaus, um assaltante ainda não identificado, morreu após ser baleado pelo menos três vezes na noite desta quarta-feira (8), na avenida Marquês de Quixeramobim, no bairro Parque das Laranjeiras. O comparsa do suspeito conseguiu fugir na moto em que eles estavam praticando os assaltos.

De acordo com policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), uma viatura estava passando pelo local quando viu a ocorrência e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou ao local e atestou o óbito do homem. Com o homem foram encontrados um revólver 22 e dois celulares, que seriam fruto dos assaltos.

Uma das vítimas que foi assaltada pela dupla quando saía do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, contou à equipe do Em Tempo os momentos de terror que viveu ao ter uma arma apontada para o seu rosto.

"Ele ainda atirou em mim, e disse que ia me matar se eu não passasse o celular. Um dos tiros eu desviei e o outro ele deu em direção a um lanche que fica nas proximidades da parada de ônibus que eu estava após sair do hospital", disse a vítima, uma dona de casa que preferiu não se identificar.

Ainda conforme a dona de casa, ela ligou para o celular ainda na tentativa de recuperá-lo. Foi quando os policiais da Rocam atenderam e informaram do ocorrido. Ela foi até o local do crime e reconheceu os assaltantes.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local e devem investigar o caso.

Edição: Lucas Vítor Sena

