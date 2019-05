Homem é morto enquanto comia churrasco na Zona Oeste de Manaus

Manaus - Um homem identificado como Sérgio Luiz Rodrigues de Lima, de 49 anos, foi morto com vários tiros na noite desta quarta-feira (8) enquanto jantava uma barraca de venda de churrascos, na rua Rio Branco, no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

Conforme a polícia, a vítima chegou a ser socorrida por populares e levada até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, onde recebeu atendimento médico completo. Sérgio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade hospitalar. A polícia ainda não sabe o que teria motivado o crime.

Ainda de acordo com a PM, dois homens em uma moto foram os responsáveis pelos disparos que mataram a vítima. Eles chegaram no local, o garupa desceu da moto e atirou diversas vezes. Familiares da vítima estavam no SPA, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa.

O corpo foi removido do setor de emergência da unidade hospitalar pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram na unidade de saúde, e devem investigar o crime.

Edição: Lucas Vítor Sena

