Operação da PC mira traficantes suspeitos de homicídios em Manaus

Manaus - Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9), a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deflagrou operação "Nero" para prender traficantes suspeitos de homicídios nas Zonas Leste e Norte da capital amazonense. A ação conta com o apoio da Polícia Militar.

Estão sendo cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão relacionados ao crime de homicídio praticados por traficantes residentes nos bairros da Zona Norte e Leste, inclusive em uma invasão.

Um dos mandados foi cumprido em uma unidade prisional. Fernando Félix da Silva, de 34 anos, um dos alvos da operação, foi preso com drogas e armas, sendo uma delas calibre 12. A prisão aconteceu na invasão Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

A operação contou, ainda, com apoio um agente da Receita Federal e o cão farejador Odin. A cadela Jade, que integra a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), também participou da ação. Jade foi a responsável por encontrar os entorpecentes.

Delegado Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, a operação foi desencadeada com o objetivo de prender homicidas e traficantes de drogas.

"Nessa operação iniciada nas primeiras horas da manhã conseguimos prender pessoas envolvidas em homicídios e tráfico de drogas, além da apreensão de armas e drogas. Um dos alvos se chama Fernando, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica ", explicou o delegado Paulo Martins.

O coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), acompanha o andamento dos trabalhos ao lado do delegado-geral adjunto, Orlando Amaral, do delegado titular da DEHS, Paulo Martins, e do comandante de Policiamento Especializado da PM, coronel Bruno Azevedo.

Mais de 150 policiais civis e militares estiveram envolvidos na ação para cumprir os mandados.

Os presos estão sendo levados para a sede da DEHS | Foto: Josemar Antunes

"Essa é uma operação para combater homicídios e tráfico de drogas. Já temos presos e armas apreendidas. Manaus e o Amazonas não precisam de intervenção na segurança. A polícia tem dado resposta à sociedade. Quero parabenizar nossas policias que estão desde a madrugada desenvolvendo um excelente trabalho", disse coronel Bonates.

O balanço da operação será divulgado durante coletiva de imprensa às 11h30, na sede da DEHS, localizada na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital amazonense.

