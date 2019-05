Vídeo: operação Ojuara da Policia Federal

Manaus - A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na última quarta-feira (8) a Operação Ojuara para desarticular uma organização criminosa que cometia crimes ambientais, lavagem de dinheiro e corrupção, no Amazonas e Acre.

Até o momento, 15 pessoas foram presas em Boca do Acre e Lábrea, no sul do Amazonas, e em Rio Branco no Acre.

Cinco armas de fogo sendo duas espingardas e três revólveres e munições foram apreendidas, além de um avião monomotor, cinco caminhonetes, 11 tratores, quase 7.500 cabeças de gado e aproximadamente R$ 800 mil em dinheiro, celulares e documentos diversos.

Mais de R$ 800 mil em dinheiro foi encontrado pela polícia | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Prisões

13 pessoas foram presas na manhã da última quarta-feira, durante a operação. Entre os envolvidos está o ex-superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Acre, Carlos Francisco Augusto Gadelha.

Entre as prisões estão quatro policiais militares de Boca do Acre, cinco pessoas do Ibama no acre e mais quatro fazendeiros do Amazonas. O delegado da polícia federal que coordenou a operação, Victor Negraes, informou que alguns suspeitos ainda estão sendo procurados pela polícia.

Como o grupo funcionava

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o ex-superintendente do Ibama e mais quatro servidores do órgão são suspeitos de corrupção e de facilitar crimes ambientais para beneficiar fazendeiros de Boca do Acre e Lábrea, no Amazonas. A policia federal informou que os servidores devem ser afastados dos cargos.

Armas de fogo também foram encontradas pela polícia | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Negraes conta que a quadrilha funcionava em função do desmate ilegal para a criação de gado e arrendamento de terras. Ele explicou que dentro do grupo tinham pessoas destinadas para manter o esquema.

Segundo a polícia, os servidores do Ibama multavam 'laranjas' e também vazavam informações privilegiadas sobre operações específicas na região. No meio do grupo havia também o núcleo de operadores, que mediavam o esquema entre fazendeiros e servidores federais com o pagamento de propina.

O procurador geral da república do Amazonas, Rafael Rocha, disse que foi feito o pedido para que os servidores sejam afastados das funções.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

