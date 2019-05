Pedreiro é mutilado e corpo é encontrado em área de mata da BR-174

Os membros arrancados foram encontrados junto ao corpo. O cadáver estava sendo devorador por lavas e animais | Foto: Divulgação

Manaus - Um pedreiro identificado apenas como José Airton, conhecido como "Maués", de 42 anos, foi assassinado a facadas e teve as mãos, dedos e tornozelos arrancados. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição na manhã desta quinta-feira (9), em uma área de mata nas proximidades da casa onde ele morava, no ramal do Cuxiú, no quilômetro 23 da BR-174, zona rural de Manaus.

Conforme a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), a estimativa é que o crime tenha acontecido há aproximadamente três dias. A vitima apresentava várias perfurações pelo corpo, e sofreu amputações no tornozelo direito, mão direita e dedos da mão esquerda. Os membros arrancados foram encontrados junto ao corpo. O cadáver estava sendo devorado por lavas e animais.

| Foto: Divulgação

Moradores da área informaram à polícia que encontraram o corpo do pedreiro por volta das 10h, após a cadela da vítima passar a noite anterior latindo na região onde estava o cadáver. Ainda conforme relatos dos vizinhos à polícia, no último domingo (5), o pedreiro foi até um bar próximo da casa onde morava de favor. No estabelecimento ocorreu uma briga, que possivelmente pode ter ligação com o assassinato.



A motivação e a autoria do crime são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de necropsia e aguardar a liberação.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Membros do CV executaram jovem por engano no Aleixo, diz investigação

Cadeirante é encontrado morto em apartamento no Viver Melhor 1