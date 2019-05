Homem é morto e corpo é jogado com mãos e pés amarrados no Aleixo

Manaus - Com um pano na cabeça e com as mãos e pés amarrados, um homem foi encontrado morto no fim da noite de quinta-feira (9), na rua José Américo, no conjunto Tiradentes, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações do tenente Estêvão, da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um vigilante do conjunto acionou a polícia após achar o corpo jogado na rua, quando realizava patrulha de rotina, em uma área com pouca iluminação pública.

"Não há informações sobre a autoria do crime. A guarnição atendeu o chamado da ocorrência, mas sem qualquer informação de suspeito", disse.

O delegado Daniel Leão, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a vítima foi morta por estrangulamento e não apresentava lesão por arma de fogo ou arma branca. O crime teria sido motivado por acerto de contas.

A vítima foi jogada no local | Foto: Josemar Antunes

"Aparentemente trata-se de uma pessoa jovem que foi morta por estrangulamento e teve o corpo jogado nessa área escura. Apesar de não apresentar ferimentos por arma de fogo ou faca, o crime possui características de execução por acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas", explicou.

Após os procedimentos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde até a manhã desta sexta-feira (10) permanecia sem identificação. O caso é investigado pela DEHS.

