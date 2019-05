Homem degola esposa e morre após jogar carro contra carreta

Fortaleza- Um homem degolou a esposa na manhã de quinta-feira, (9), em São Gonçalo do Amarante, município da Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, Raimunda Renata Ferreira Herculano, 40 anos, foi encontrada em um dos cômodos da residência do casal com lesões feitas por um objeto perfurocortante.

As informações foram divulgadas em nota pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

Após a ocorrência, o homem, identificado como Francisco Cláudio Ferreira Rodrigues, fugiu em um veículo em direção à BR-222. Lá, teria jogado o carro contra uma carreta, causando uma colisão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e seguiram ao local do crime e da colisão, na rodovia federal.

