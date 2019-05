Homem é baleado ao sair de casa para comprar pão, no Coroado

Manaus - Um homem de 29 anos foi alvo de um atentado na manhã desta sexta-feira (10), enquanto caminhava pela avenida Beira-Rio, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ele foi atingido com tiros nas costas e na cabeça.

Segundo informações do tenente Serrão, da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o atentado ocorreu por volta das 8h, próximo ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Coroado e 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após sair de casa para comprar pão, a vítima foi surpreendida a tiros por quatro suspeitos em um carro, modelo Onix, de cor preta. O homem ainda chegou a se esconder em uma garagem para não levar mais tiros.

Os criminosos fugiram sem serem identificados. Populares chegaram a anotar a placa do veículo, mas a identificação não batia com as características do veículo usado no atentado.

"Após o fato, as equipes policiais saíram em busca para localizar o veículo, mas infelizmente os criminosos conseguiram fugir. A vítima foi atingida com tiros nas costas e outro de raspão próximo da nuca", disse.

Ele foi socorrido com vida pelos familiares e levado em uma picape Montana ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na mesma zona, para procedimentos cirúrgicos. Nenhum familiar quis falar sobre o fato com a equipe de reportagem do Portal Em Tempo.

A polícia informou que o homem baleado possui envolvimento com o tráfico de drogas na região do bairro Coroado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

