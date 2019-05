Venezuelano reage a assalto enquanto trabalhava e é baleado em Manaus

A dupla autora do crime ainda não foi identificada pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Após reagir a um assalto no restaurante onde trabalha, um venezuelano de 23 anos foi baleado no tórax. A tentativa de latrocínio aconteceu na noite desta quinta-feira (9), na rua Criciúma (antiga rua 8), no bairro Alvorada I, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme o relatório de ocorrências da Polícia Militar, dois homens, ainda não identificados, participaram do crime. A dupla utilizou um carro, modelo Logan, de cor preta e placas PHH-2898 - que ainda não foi localizado pela polícia.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do restaurante. Em um dos vídeos aparece um dos suspeitos, que vestia calça e camiseta, ambas em cores escuras, e um boné preto. Ele entra no estabelecimento e começa a recolher os celulares dos funcionários. Depois, o homem retira um notebook de uma mesa e, no momento da fuga, acaba surpreendido pelo funcionário.

O vídeo mostra, ainda, o momento em que o funcionário chega correndo e ataca o suspeito. Conforme a PM, o venezuelano usou uma faca para tentar ferir o criminoso e resgatar, assim, os objetos que estavam sendo levados. No entanto, o trabalhador acabou sendo atingido com um tiro no tórax.

Vídeo registra ação criminosa | Autor: Divulgação

"O funcionário trabalha como chapeiro. Ele percebeu o assalto e saiu da cozinha para tentar evitar o roubo. Ele é venezuelano e trabalha no local há alguns meses. Não tinha cliente no momento do crime, pois o restaurante trabalha muito com o serviço de Delivery, tanto que o notebook era usado para controlar as entregas", disse um comerciante, que pediu anonimato.

Após o disparo, o suspeito fugiu com a ajuda de um comparsa que o aguardava do lado de fora do estabelecimento. Os dois levaram apenas os celulares, pois o notebook caiu dentro do estabelecimento após a reação do funcionário. Não havia dinheiro no estabelecimento.

A vítima foi socorrida e levada por cidadãos ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada. Segundo a PM, o funcionário não corre risco de morte.

Polícias da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas pelos suspeitos, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Vendedor de churrasco é assassinado enquanto trabalhava, em Manaus

Homem é baleado ao sair de casa para comprar pão, no Coroado