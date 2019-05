Homem é preso por perseguir e ameaçar de morte ex-namorada em Manaus

Manaus - Um homem de 29 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (10), após ameaçar de morte a ex-namorada dele, uma mulher de 25 anos. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava sendo perseguida pelo homem, há pelo menos cinco anos, e não se sentia mais segura em sair de casa.



De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), a vítima argumentou que, recentemente, parou de estudar, com medo do ex - companheiro, e começou a desenvolver transtornos psicológicos em razão das inúmeras ameaças, incluindo de morte, que vinha recebendo.

Mafra ressaltou que até o atual noivo da mulher chegou a ser perseguido pelo suspeito. "A vítima e o suspeito moravam na mesma rua, por isso a mulher era intimidada e constrangida com frequência. Os dois tiveram um relacionamento de quatro anos no passado, estavam separados há cinco anos. Ele não se conformava com o término e deixava a moça amedrontada", disse Mafra.

A delegada informou, ainda, que no dia 30 de abril, o homem ameaçou matar a mulher. "A jovem estava acompanhada de uma sobrinha e foi abordada pelo suspeito em frente à casa dela. Ele começou a xingá-la, a ameaçou de morte e afirmou que cometeria o maior e mais incrível homicídio da história do Amazonas. Ele ainda disse que a jovem não passaria do mês de maio", contou.

Titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher | Foto: Divulgação

A situação levou a mulher tomar providências e denunciar o caso. "Foram deferidas medidas protetivas de urgência para a vítima e o mandado de prisão preventiva em nome do homem foi expedido no dia 9 de maio deste ano, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, do 2° Juizado Especializado da Violência Doméstica”, explicou Mafra.

Após ser comunicado pelos familiares que estava sendo procurado pelos policiais civis, o suspeito se apresentou espontaneamente no prédio da unidade policial, por volta das 14h30, onde recebeu voz de prisão.

Mafra relatou que durante os depoimentos o homem demonstrou ter perfil para cumprir com as ameaças." Ele é um homem muito frio e tinha realmente essa capacidade. Ele tem uma periculosidade muito grande, percebemos durante conversa, para o bem dessa moça ele precisa ficar preso", pontuou.

Indiciamento

O homem foi indiciado por ameaça e injúria. Após os procedimentos cabíveis no prédio da DECCM, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado na rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria*

