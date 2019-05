Motorista de app reage a assalto e tenta atropelar ladrões em Manaus

Manaus - Após tiroteio, um motorista de aplicativo, de 35 anos, conseguiu fugir de uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (10), na rua angelim, na comunidade Mundo Novo, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a vítima, ele iniciou uma corrida com duas mulheres, em um shopping da Zona Norte de Manaus, e ao chegar no destino, elas desceram e quando foi aceitar outra corrida foi surpreendido pelos criminosos, que tentaram roubar o carro dele, um Onix, de cor prata.

A vítima registrou o caso no 6ºDIP | Foto: Raphael Tavares

"Eu finalizei a corrida e baixei a cabeça para aceitar outra. Nesse momento, o primeiro homem saiu de uma área meio escura e começou a gritar que um assalto. Acelerei o carro e fui para cima dele foi quando outros três apareceram, e um deles começou a atirar na minha direção, mas continuei dirigindo", explicou o motorista.

O homem de 35 anos disse que pensou que iria morrer ao ouvir os disparos, uma das balas atingiu o para-choque e o outro atingiu o vidro traseiro que transfixou para o quebra sol. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

