Quadrilha é presa após arrastão no Santa Etelvina

Manaus - Dois homens foram presos e duas mulheres menores de idade foram apreendidas na noite desta sexta-feira (10), depois de praticarem diversos roubos pelo bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Uma delas já havia sido detida recentemente dentro de um ônibus com armas em uma bolsa.

De acordo com o tenente Cleusimar, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após a denúncia do roubo de uma moto na manhã desta sexta, os policiais realizaram buscas e ao encontrem os três em uma banca de venda de churrasco ligaram a sirene.

Duas menores de idade foram apreendidas | Foto: Josemar Antunes

"Quando eles ouviram o barulho fugiram para dentro de uma área de invasão, que fica próximo ao bairro. Nossas equipes, com mais de seis viaturas, foram atrás dos suspeitos e os encontraram com as motos e diversos aparelhos celulares roubados", explicou o tenente.

Durante a abordagem, as duas mulheres confirmaram ter participado dos assaltos. O trio e uma das vítimas foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Material encontrado com os criminosos | Foto: Josemar Antunes

Após consulta ao sistema de Segurança Pública do Estado foi constatado que um dos homens é foragido da justiça por tráfico de drogas. Ele foi identificado como Tiago dos Santos Damasceno, de 26 anos.

O quarto homem envolvido na ocorrência foi preso horas depois pelos policiais da 26º Cicom. Ele também foi levado para a delegacia e identificado pela vítima do roubo da moto roubado pela manhã..



