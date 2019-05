Casal de assaltantes rouba carro e cai em igarapé durante perseguição

Manaus - Após perseguição policial, um casal de assaltantes caiu no igarapé do 40, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, com um carro roubado horas antes no bairro Parque das Nações. A dupla foi presa e levada para uma unidade hospitalar da região para receber atendimento médico.

De acordo com o sargento Ronnie, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o proprietário do carro relatou aos policiais que o veículo foi roubado na rua Inglaterra, no Mutirão, enquanto ele deixava o filho em casa.

"Após a comunicação, os policiais conseguiram avistar o veículo e fazer a abordagem. Entretanto, depois de ouvir a sirene, a dupla fugiu em alta velocidade. Na fuga, o casal entrou em uma rua sem saída, perdeu o controle do carro, subiu em uma ponte de madeira e capotou dentro do igarapé", explicou o sargento.

O carro caiu dentro do igarapé do 40 | Foto: Raphael Tavares

Conforme o dono do carro, os assaltantes chegaram em uma pick-up e fecharam o veículo modelo Onix, de cor branca, anunciaram o assalto e mandaram as vítimas saírem do veículo e fugiram, mas foram rastreados pelas vítimas e pela polícia.



"Eles estavam com uma arma que depois a polícia disse que era de brinquedo, mas na hora a gente não sabe, fica apavorada, com medo. Estávamos eu e meu marido deixando meu filho em casa quando tudo aconteceu", disse uma das vítimas dos assaltantes.

Após receber atendimento médico, os assaltantes foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados e devem ficar à disposição da justiça.

