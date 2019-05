Mecânico morre após ser atropelado por carro, na Cachoeirinha

Manaus - Um mecânico identificado como Sebastião Ferreira de Albuquerque, de 60 anos, morreu após ser atropelado por um carro na avenida Castelo Branco, na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. O motorista do veículo foi levado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento.

De acordo com os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares informaram que a vítima estaria consumindo bebida alcoólica em um bar nas proximidades e ao voltar para casa foi atingido pelo veículo.

O homem morreu no local | Foto: Raphael Tavares

"Nossa equipe chegou ao local e encontrou o motorista no local. Ele deixou o carro em um posto de gasolina e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que veio até o local, e constatou a morte do mecânico", disse um sargento, que preferiu não se identificar.

O corpo da vítima foi removido do local do acidente pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). O caso será investigado pela Polícia Civil.

