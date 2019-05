Esfaqueado, homem surta, tira dreno e deixa hospital, em Manaus

Manaus - Após ser esfaqueado, um homem de 29 anos surtou durante o atendimento no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, tirou o dreno de medicação e saiu do hospital. O fato aconteceu na manhã deste sábado (11).

Segundo informações da polícia, homem foi esfaqueado durante uma bebedeira e consumo de entorpecentes. O fato aconteceu na rua 26 de Agosto, comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, na Zona Norte, na noite de sexta-feira (10).

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a unidade hospitalar, situada na avenida Autaz Mirim, no Jorge Teixeira. Ele estava com duas perfurações de faca nas costas. O autor da tentativa de homicídio não foi identificado pela polícia.

