Criminosos matam, arrancam orelha de homem e jogam corpo no Tarumã

Manaus - Com cinco tiros e orelha decepada, um homem foi encontrado morto na madrugada deste sábado (11), na estrada do Tarumã, próximo à Cachoeira Alta, na Zona Oeste de Manaus. A vítima estava sem documentos e com sinais de tortura.

À polícia, um mototaxista informou que presenciou o corpo sendo jogado no local por ocupantes de um carro preto, modelo e placa não identificados. O fato teria ocorrido por volta de 0h20.

Segundo informações da polícia, o homem estava amordaçado e com as mãos e pés amarrados. A vítima foi atingida com três tiros na cabeça, um nas costas e outro no braço. Além dos tiros, o homem também teve a orelha esquerda decepada.

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima tem estatura mediana, aproximada 1,55, com idade entre 20 a 25 anos, possui uma tatuagem escrito "Alice" no ombro esquerdo. O homem vestia uma camisa e bermuda moletom de cor grafite.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital, onde até às 9h deste sábado (11) permanecia sem identificação.

Para a polícia, o crime tem características de execução relacionado ao tráfico de drogas. O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

