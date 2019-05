Roubo, correria e tiro em shopping na Zona Leste de Manaus

Manaus - Após roubar uma loja de variedades em um shopping da Zona Leste de Manaus, um homem acabou baleado por um "justiceiro" durante a fuga. O caso aconteceu por volta das 16h45 deste sábado (11), em um centro de compras, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves.

Conforme informações de policiais militares da 14ª companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o homem invadiu a loja, localizada no subsolo do shopping, e roubou R$ 435 dos caixas. Ele estava armado com um faca e ameaçou os funcionários.

"Ele tentou fugir correndo pelo estacionamento e foi baleado por uma pessoa, até então, desconhecida que reagiu a ação do suspeito", contou o tenente Mailson Araújo, da 14ª Cicom.

Correria

A ação criminosa causou desespero nos clientes que estavam no centro de compras. "As pessoas ficaram nervosas, gerou tumulto e muita correria. Todos querendo sair de dentro do shopping. Algumas pessoas deixaram as compras para trás", contou uma farmacêutica, de 25 anos, que lanchava com o companheiro dentro do estabelecimento.

O suspeito foi baleado na perna esquerda | Foto: Arquivo Pessoal

O tenente Mailson informou, ainda, que o suspeito se identificou como Paulo de Souza Cavalcante, de 31 anos, ele foi atingido com um tiro na perna esquerda.

"Ninguém relatou quem foi o responsável pelo tiro. A equipe aguarda a chegada do Samu para levar o suspeito ao hospital. O dinheiro roubado foi recuperado e será devolvido para o responsável da loja", disse.

Após passar por procedimento médico, o suspeito deve ser encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que deve investigar o caso.

Leia mais:

Trio é preso por homicídio e ocultação de cadáver em Carauari

Criminosos matam, arrancam orelha de homem e jogam corpo no Tarumã