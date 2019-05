Avó reconhece corpo de neto encontrado morto no Aleixo

Manaus - O corpo de um jovem encontrado na noite da última quinta-feira (9), na rua José Américo, no conjunto Petro, bairro Aleixo , Zona Centro-Sul de Manaus, foi identificado no Instituto Médico Legal (IML). Trata-se de Renato Reis dos Santos, de 18 anos.

O corpo foi reconhecido pela avó dele, Ângela Maria Pereira Reis, na manhã de sexta-feira (10). Renato foi encontrado morto por um vigilante do conjunto. O homem estava com sinais de tortura.

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima estava com um pano na cabeça e com as mãos e pés amarrados. O jovem foi morto por estrangulamento.

O jovem foi morto por estrangulamento | Foto: Josemar Antunes

O exame de necropsia apontou a causa da morte por insuficiência respiratória aguda, ação contundente por estrangulamento.

O delegado Daniel Leão, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), não apresentava lesão por arma de fogo ou arma branca. A especializada trata o caso como acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

