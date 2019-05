Dois homens são esfaqueados durante briga no Novo Aleixo

Manaus - Dois homens foram esfaqueados durante duas brigas na noite de sábado (11), no conjunto Amazonino Mendes, também conhecido como "Mutirão", no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o primeiro caso ocorreu na rua 11. Diogeno Rebelo Graça, de 38 anos, foi esfaqueado na barriga durante uma discussão em um bar. Ele deu entrada por volta das 20h15. O autor da facada fugiu antes da chegada da polícia. O motivo do desentendimento não foi informado pela vítima.

A outra vítima de arma branca foi Disney Chapiama da Silva, de 51 anos. Ele deu entrada na unidade hospitalar por volta das 20h17, com uma facada nas costas. Os detalhes do crime também não foram repassados pela vítima.

Após passarem por cirurgias, os dois homens seguem internados no hospital. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias das duas tentativas de homicídio.

Leia mais:

Homem é morto e corpo é jogado com mãos e pés amarrados no Aleixo

Trio é preso por homicídio e ocultação de cadáver em Carauari