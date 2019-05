Homem é baleado no rosto e ombro, em Manaus

Manaus - Um homem, identificado pela polícia como Jhon Kennedy Soares dos Santos, de 24 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo no rosto e ombro na noite de sábado (11), em Manaus.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, situado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital.

Conforme o relatório da Polícia Militar, Jhon Kennedy deu entrada por volta das 21h45 na unidade hospitalar. O policial de plantão não tinha mais detalhes sobre o caso.

A direção do hospital também não soube informar onde o crime teria ocorrido, informando apenas que a vítima reside no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. O homem segue internado no hospital e não corre risco de morte.

