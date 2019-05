Jovem é baleado 7 vezes durante churrasco do Dia das Mães, em Manaus

Manaus - A comemoração do Dia das Mães, celebrado neste domingo (12), foi interrompida na casa da família de um adolescente de 16 anos, após ele ser baleado com sete tiros. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 13h30, em frente da residência da vítima, localizada na rua 105, conjunto Cidadão 6, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Uma vendedora de 23 anos, irmã da vítima, informou que o jovem estava assando o churrasco para o almoço da família, quando saiu para mexer no celular na calçada da residência. Ele foi surpreendido pelo atirador, que até o momento é desconhecido.

"O portão estava fechado e não vimos quem cometeu o crime. Apenas ouvimos vários barulhos, mas na hora achamos que eram apenas bombinhas. Depois ouvimos ele batendo no portão e pedindo socorro", disse a irmã que não quis ter o nome divulgado.

A irmã informou que todos da família, no momento do crime, aguardavam pela mãe que seria homenageada, mas a confraternização foi interrompida pela tragédia.

"Nossa mãe estava chegando do serviço, não deu tempo de fazer mais nada. Apenas levá-lo para o hospital", contou a vendedora.

Os tiros atingiram o tórax do adolescente. Ele foi levado em um carro particular até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, depois transferido para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde deu entrada às 15h30.

Motivação

A familiar contou ao Em Tempo que o adolescente já foi aprendido pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O jovem chegou na capital amazonense há três dias. Ele estava residindo no município de Tapauá.

"Ele estava no interior para se afastar de algumas amizades erradas. Pelo que sabemos, ele não recebia ameaças. Acreditamos que isso aconteceu pelas práticas de antigamente e pelas pessoas que ele conhecia", relatou a mulher.

Conforme a Polícia Militar, o crime tem características de um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. A suspeita é que o adolescente estava devendo traficantes da região. Porém, a família desconhece qualquer dívida em nome do rapaz.

"Ele não devia ninguém, estava tentando mudar de vida e procurando emprego porque ele vai ter um filho", justificou a namorada da vítima, uma jovem de18 anos, grávida de quatro meses.

Até a publicação desta matéria, a vítima se encontrava no Centro Cirúrgico do HPS Platão Araújo. Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.

Leia mais

Homem é baleado no rosto e ombro, em Manaus

Dois homens são esfaqueados durante briga no Novo Aleixo