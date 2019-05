CDPM 2: traficantes de alta periculosidade no AM seguem foragidos

Manaus - Um ano após a fuga em massa do Centro de Detenção Provisório2 (CDPM 2), localizado no quilômetro 8 da BR-174, 14 detentos seguem foragidos. Entre eles estão os traficantes Kaio Wellignton Cardoso dos Santos, conhecido como “Mano Kaio”, e Alexsandro Oliveira dos Santos, conhecido como "Sandrinho", considerados de alta periculosidade e ligados a diversos crimes na capital amazonense.

Os internos escaparam por um túnel, no dia 12 de maio de 2018, construído no Pavilhão 5 da unidade prisional.

Os fugitivos são aliados do narcotraficante Gelson Carnaúba , o “Mano G”, que está no presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Os detentos ganharam as ruas com o objetivo de dominar o crime em todas as áreas da cidade.

Gelson, que foi um dos fundadores da facção criminosa Família do Norte (FDN), deixou a organização após uma briga com os outros líderes , João Pinto Carioca, o "João Branco" e José Roberto Fernandes, o "Zé Roberto da Compensa", e se juntou ao Comando Vermelho (CV).

"Mano Kaio" é considerado um sanguinário | Foto: Divulgação

Com a briga entre os chefões da FDN, houve um racha entre as duas facções que, até em então, eram aliadas. Agora, segundo a polícia, as duas organizações disputam o domínio do tráfico de drogas no Amazonas.

Após a fuga, uma série de crimes foi registrado em Manaus em decorrência da briga entre as facções. "Mano Kaio" e "Sandrinho", segundo fontes policiais, seriam homens de confiança de "Mano G".

"Mano Kaio"

Traficante e homicida, "Mano Kaio" é apontado como o responsável pelo início da guerra entre facções no Amazonas . Contra Kaio pesa a acusação de pelo menos 60 assassinatos. Ele é suspeito também de esquartejar um dos principais traficantes de drogas do Estado, o Frankizinho do 40, em maio de 2013.

O túnel foi encontrado no pavilhão 5 da unidade | Foto: Divulgação

Antes de fugir do CDPM 2, Kaio tinha sido preso durante uma operação conjunta entre as polícias do Amazonas e do Rio de Janeiro, em agosto do ano de 2018, na Região dos Lagos (RJ).

Conforme a polícia, ele estava negociando armas, munições e drogas com criminosos da cidade carioca, principalmente com lideranças do Jacarezinho. O traficante pretendia voltar a Manaus para vingar de quando foi expulso da área do Quarenta. A expulsão, conforme fontes da polícia, foi a mando do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, da FDN.

"Sandrinho"

Suspeito de comandar o tráfico de drogas nos bairros São Jorge e Vila da Prata, “Sandrinho” é apontado como autor ou mandante demais de mais de 15 homicídios.

Um dos assassinatos é de Glauciney Oliveira do Carmo, o “Glau”, e da namorada dele, identificada como Daiane Souza Pimentel. O crime aconteceu no 17 de julho de 2017, no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Na época, Glau era chefe do tráfico de drogas no São Jorge.

Sandrinho responde há vários homicídios | Foto: Divulgação

Playboy

Outro foragido de alta periculosidade é Johnson Alves Barbosa, o “Playboy”, sobrinho de José Roberto Barbosa , o "Zé Roberto da Compensa". Ele é acusado de comandar grupos de extermínio e tráfico de droga, tendo ainda ligação com a morte de Frankzinho do 40.

Cabeças a prêmio

Em julho do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) chegou a oferecer recompensa para quem informasse o paradeiro de Mano Kaio, Sandrinho, Alexandre Alves da Silva, vulgo "Cagão", Playboy, Bruno de Souza Carvalho, o "Bruno Fiel" e Adalberto Salomão Guedes da Silva, conhecido como "Salomão".

Os seis, segundo os órgãos de inteligência, estavam praticando execuções na capital após a fuga. Entretanto, até o momento, somente dois foram recapturados: Cagão e Bruno Fiel.

Cagão foi preso pelas equipes do DRCO e da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), no Piauí. Ele é investigado por envolvimento em mais de dez homicídios ocorridos na capital amazonense. Em depoimento, Alexandre confessou 12 assassinatos contra integrantes da facção criminosa rival.

Considerado líder do tráfico no Bairro da União, Bruno Fiel foi preso no dia 1º de setembro de 2018 pela equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Ele é apontado como pistoleiro do Comando Vermelho.

Alguns dos foragidos | Foto: Divulgação

Suspeita de facilitação na fuga

Na época, o diretor e diretor adjunto do CDPM 2 foram afastados dos cargos, após o, então, governador Amazonino Mendes determinar a abertura de um inquérito policial para investigar a suspeita de facilitação na fuga.

Polícia Civil

Procurado pela reportagem do Portal Em Tempo para falar sobre os presos de alta periculosidade que ainda estão foragidos e praticando diversos crimes na cidade, a assessoria da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o delegado Sinval Barroso, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), não poderia comentar sobre o assunto pois não estava na titularidade da pasta na época da fuga.

SSP-AM

Já a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que as investigações em torno das organizações criminosas seguem em andamento e não são divulgadas para não interferir no trabalho policial.

A Secretaria afirmou, ainda, que desde o início do ano, por determinação do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, foram realizadas nove grandes operações integradas, sendo sete na capital amazonense e outras duas no interior do Estado, resultando em 343 prisões e na apreensão de 27 adolescentes e cerca de R$ 80 mil em espécie.

De acordo com o órgão, as operações seguem a estratégia de “tolerância zero” contra a criminalidade, especialmente contra as organizações criminosas.



Playboy é sobrinho do Zé Roberto da Compensa | Foto: Divulgação

Até o momento, estão foragidos os seguintes detentos:

Adalberto Salomão Guedes da Silva

Alexsandro Oliveira dos Santos

Cristiano Castro da Silva

Enderson Fonseca de Brito

Ewerton de Souza Cruz

Geremias Ribeiro da Silva

Igor Fernando da Silva Ribeiro

Izaque Francisco de Santana Neto

Johnson Alves Barbosa

Kaio Wuellington Cardoso dos Santos

Moisés da Silva Lira

Pedro Ramos de Carvalho Neto

Roney Marinho Machado

Wellington Pereira Marques



