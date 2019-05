Após bebedeira, homem é esfaqueado por ‘amigo’ na volta para casa

A dupla retornava de um bar | Foto: Joandres Xavier

Manaus - Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi ferido com duas facadas no peito, no início da manhã desta segunda-feira (13), supostamente por um amigo. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 7h30, na rua São José, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, a dupla retornava de um bar quando houve o desentendimento.

Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram ao local do crime, informaram que a dupla estava em via pública quando brigaram por um motivo ainda desconhecido. Após travarem luta corporal, um deles desferiu duas facadas. A vítima caiu na calçada e o autor fugiu levando a faca nas mãos.

O homem atingido foi socorrido com auxílio de uma camionete, que estava próxima do local, e levado até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, também na Zona Oeste. Em seguida, o ferido foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. O estado de saúde do homem ainda é desconhecido.

O homem foi socorrido por moradores da região | Foto: Divulgação

O autor das facadas não foi localizado pela polícia, e também não havia sido identificado até a publicação desta matéria. Os dois não eram conhecidos pelos moradores da área, o que dificultou o trabalho de identificação e investigação preliminar do caso.

