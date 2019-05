Criminosos assaltam duas escolas e aterrorizam estudantes na BR-174

Manaus - Um dia marcado pelo medo, assim foi esta terça-feira (14), para centenas de estudantes e funcionários de duas escolas municipais, localizadas nos arreadores da rodovia federal BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Duas unidades de ensino da região foram assaltadas e uma terceira suspendeu as aulas por receio. Os moradores da localidade suspeitam que a onda de violência é praticada pelo mesmo grupo criminoso.

O primeiro caso aconteceu por volta das 10h30, testemunhas informaram que três criminosos, armados com escopeta e pistolas, invadiram a Escola Luis Freire de Oliveira, no km 18. Os suspeitos quebraram objetos da secretaria, e dispararam um tiro na maçaneta de uma das salas, onde uma professora estava trancada tentando proteger os alunos.

Os assaltantes fugiram levando pertences de funcionários e da escola, além de dinheiro arrecadado para uma festa em homenagem ao Dia das Mães, que seria comemorado na próxima quinta-feira (16). O valor levado não foi divulgado.

Segundo caso

Quase três horas depois, por volta das 13h, pelo menos cinco alunos da Escola Municipal Solange Nascimento, localizada no km 2, foram o alvo dos criminosos. Os adolescentes do ensino fundamental foram ameaçados e tiveram celulares roubados no estacionamento da unidade de ensino.

A situação causou desespero e alguns alunos, que com a intensão de se protegerem correram pela rodovia em meio aos carros. Outros conseguiram entrar na escola.

O pânico se alastrou e em poucos minutos os pais dos alunos, que receberam ligações e mensagens dos estudantes, se deslocaram até a escola em busca de notícias dos filhos. Com o ocorrido, as aulas do turno matutino foram suspensas.

Medo

Na comunidade São João, no km 4, os responsáveis de alunos ficaram sabendo da onda de assaltos e evitaram deixar os filhos na Escola Maria Leide Amorim. A equipe de reportagem do Portal Em Tempo presenciou o momento em que as crianças retornavam para a condução escolar. Uma funcionária da unidade informou que por medo também foi decidido as suspensão das aulas.

Posicionamento

Por meio de nota, Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que a direção das escolas acionou o Centro Operação de segurança Escolar (Cose) e a polícia, que foram até às unidades fazer o levantamento do material levado e obter mais informações sobre os suspeitos. O material roubado será reposto pelo Cose.

A Semed informou, ainda, que busca parceria com a Secretaria Segurança Pública (SSP) com o intuito de aumentar o policiamento do entorno das unidades de ensino.

Resposta da SSP

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) respondeu que a Polícia Militar, através da 26ª Cicom, atende diversas comunidades da BR 174 e faz o patrulhamento regular na área. A Secretaria esclareceu que, na tarde de hoje, após o acionamento, viaturas da PM estiveram no local para coletar as primeiras informações.

Edição: Vanessa Marques

