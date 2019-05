Dois ônibus são assaltados na Cidade Nova, na noite desta terça (14)

Manaus - Dois ônibus foram assaltados na noite desta terça-feira (14), na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O primeiro, da linha 046, foi assaltado após sair do Terminal de Integração 3 (T3), o segundo, da linha 640, retornava para o bairro quando teve a rota desviada pelos suspeitos. A renda e os pertences de passageiros de ambos os coletivos foram levados pelos assaltantes.

De acordo com o motorista da linha 640, seis homens entraram no Terminal de Integração 1 (T1), localizado na Constantino Nery, e ao chegarem nas proximidades de um supermercado na avenida Max Teixeira, anunciaram o assalto. Após descerem do ônibus, um deles ainda chegou a atirar contra o veículo.

"Eles estavam fortemente armados, eram facas, armas. Renderam todo mundo no coletivo e foram recolhendo celulares, cordões, bolsas, dinheiro e tudo que podiam pegar. Depois de toda a ação eles fugiram para uma área de mata que tem nas proximidades", explicou o motorista que preferiu não se identificar por medo de represálias.

Ainda conforme a vítima, é comum, nesta linha, acontecerem diversos assaltos e os criminosos fugirem impunes do roubo. "Ninguém está mais seguro, toda noite é um colega sendo assaltado, onde está a segurança do nosso estado?", questiona a vítima.

O motorista da linha 046 explicou para a equipe do Em Tempo que poucos metros depois de sair do T3 e entrar no Conjunto Renato Souza Pinto, na Zona Norte, três homens e uma mulher anunciaram o assalto ao coletivo.

"O de sempre aconteceu, eles renderam a gente com armas e facas, pegaram tudo que podiam e forma embora. Eles fogem com a certeza que vão ficar impunes e quem padece somos nós", explicou a outra vítima.

Os dois casos foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Norte da cidade, onde os motoristas fizeram o registro do Boletim de Ocorrência | Foto: Raphael Tavares

