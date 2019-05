Jovem é preso por roubar garis e passageiros de ônibus em Manaus

Emiliano foi preso em cumprimento a mandando de prisão | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Emiliano Ferreira Neto, de 21 anos, foi apresentado, na manhã desta quarta-feira (15), no prédio do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele é investigado por roubo a ônibus e a garis em Manaus.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, Emiliano foi preso em cumprimento a mandando de prisão preventiva por roubo majorado na tarde de segunda-feira (13), por volta das 15h, na casa em que morava, localizada na Travessa 13 de Outubro, no bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste da capital.

Emiliano e o comparsa, identificado como Mateus dos Santos Bittencourt, de 19 anos, que está foragido, estão envolvidos em um assalto no dia 1° de abril deste ano. Na ocasião, as vítimas são seis agentes de limpeza pública (garis), que estavam trabalhando no momento da ação criminosa – ocorrida em uma rua do bairro Jorge Teixeira.

Emiliano foi preso por policiais do 30º DIP | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Conforme informou o delegado, os criminosos estavam em uma motocicleta modelo Honda, de cor vermelha e placa não divulgada, portando arma de fogo. Após o roubo, eles fugiram levando os pertences pessoais das vítimas.

A autoridade policial informou que a dupla já é conhecida pela polícia por praticarem assaltos a ônibus do transporte coletivo e também a pedestres.

Delegado Torquato Mozer | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Mozer ressaltou, ainda, que Emiliano já responde por dois roubos, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa. Emiliano estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica para cumprir a pena, mas rompeu o equipamento.

Emiliano foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

