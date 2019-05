Empresário francês invade escola infantil com facão e acaba preso

Um empresário francês foi preso, manhã desta terça-feira (14), após invadir uma escola infantil no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte.



O homem chegou ao local por volta das 8 horas, e conseguiu arrombar um dos portões de entrada, tendo acesso ao interior da instituição de ensino.



A motivação do crime envolveu uma rixa com a família da ex-mulher. O casal está separado há aproximadamente um mês e a mulher tem uma filha que estuda na mesma escola

Na segunda-feira (13), ele foi até o Colégio Santa Tereza, da Rede Pitágoras, para buscar a filha, de sete anos.

Porém, a avó da criança barrou o homem, impedindo que ele levasse a garota. Revoltado, o francês prometeu retornar no outro dia ao local.

Promessa cumprida, munido de um facão com lâmina de aproximadamente 50 centímetros, ele pretendia adentrar nas dependências da escola infantil, que estava em horário de aula, cheia de funcionários e alunos.

Embora tenha conseguido arrombar o primeiro portão, o Colégio contava com um segundo, o qual não foi possível invadir. Isso fez com que o indivíduo ficasse preso. Preocupados, os pais de outras crianças fizeram o contato com a Polícia Militar.

Ao avistar os militares, o homem fugiu. Entretanto, os policiais agiram rápido, e conseguiram detê-lo dois quarterões depois do colégio.

Em seu depoimento à polícia, o empresário afirmou estar com muita ira, pois desde o Carnaval, quando o relacionamento com a ex-mulher chegou ao fim, ele foi proibido de ver a própria filha.

