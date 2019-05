Homem é linchado após cometer assaltos em Manaus

Manaus - Após praticar diversos assaltos pelo Monte Pascoal, na Zona Norte de Manaus, um homem identificado como Reden Barroso Soares, de 27 anos, foi morto a pauladas na noite quarta-feira (15), na rua São Zeferino, no mesmo bairro. O homem estava acompanhado de um comparsa que conseguiu fugir em uma moto que foi abandonada em uma rua próxima de onde aconteceu o linchamento.

De acordo com o tenente Abraão da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe foi acionada via Ciops informando que naquela localidade um linchamento tinha acontecido. Uma viatura foi deslocada e constatou a veracidade das informações.

"Populares nos informaram que ele e mais outro estavam fazendo assaltos pela região quando a população conseguiu deter um os assaltantes e começou a fazer justiça com as próprias mãos. Foram galhos, tijolos, madeira, tudo usado para atacar o assaltante", explicou o policial.

Ainda conforme a polícia, a moto abandonada pelo comparsa era do vizinho do suspeito, que emprestou para Reden, mas não sabia para o que o veículo seria utilizado. No local da ocorrência, moradores não quiseram falar com a imprensa.

O homem estava acompanhado de um comparsa que conseguiu fugir em uma moto que foi abandonada em uma rua próxima de onde aconteceu o linchamento. | Foto: Raphael Tavares

Familiares do suspeito linchado estavam no local do crime, mas também preferiram não comentar o caso com a imprensa. O morto usa uma tornozeleira eletrônica monitorada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

O corpo foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Edição: Vanessa Marques

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem é surpreendido por criminosos e alvejado no tórax, em Manaus

Trio é preso por roubos em postos de gasolina em Manaus