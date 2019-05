Homem que matou rival em Manaus é preso 14 anos após o crime

O suspeito foi capturado pela investigação da DEHS-Anexo | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Marlon Williams Teixeira Parede, 35, procurado pela autoria da morte de Francimar Marques Pinto, ocorrida no dia 27 de maio de 2005, foi preso na noite da última segunda-feira (13), na borracharia onde trabalhava, localizada na rua São Paulo, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O crime aconteceu na rua Nova do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da Capital. Na época, a vítima tinha 21 anos. O delegado Carlos Tavares, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros - Anexo (DEHS-Anexo), explicou que havia uma rixa entre Marlon e Francimar.

Tavares ressaltou que uma semana antes do homicídio o suspeito e a vítima tiveram um desentendimento em um campo de futebol. No dia do crime, ao encontrar Francimar na rua, o suspeito, portando um revólver calibre 38, alvejou a vítima nas costas, que foi óbito no local.

A ordem judicial em nome do autor do crime foi expedida em setembro de 2017 | Foto: Divulgação / PC-AM

“Logo após cometer o crime, Marlon, com medo de represálias, fugiu da cidade e foi morar no município de Nova Olinda do Norte, distante 135 quilômetros em linha reta da capital, onde passou pouco mais de um ano e depois retornou para Manaus", disse o delegado.

A ordem judicial em nome do autor do crime foi expedida em setembro de 2017, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Indiciamento

Marlon foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da especializada, o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde deverá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Família é feita refém em casa durante assalto na Zona Norte de Manaus