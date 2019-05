Homem é executado na zona Norte de Manaus

Manaus - Após vários disparos, um homem, ainda não identificado, foi morto na noite desta quarta-feira (15), na rua 111, no Conjunto Cidadão 6, na Zona Norte de Manaus. O crime pode ter sido motivado pela disputa do tráfico de drogas naquela região.

De acordo com o tenente F. Batista, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe se deslocou após ser acionada pelo 190. Os suspeitos de cometer o crime fugiram do local sem serem identificados.

"A população aqui é meio reticente de falar sobre os crimes ocorridos nesta região que é de intenso tráfico de drogas. Quando chegamos aqui explicaram, muito rapidamente, que não ouviram nenhum barulho de carro, e que provavelmente estavam a pé", disse o tenente.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) após passar por perícia do Departamento do Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

