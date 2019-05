Reduto do tráfico, bairro da União é alvo de operação da SSP-AM

Manaus- Pela segunda vez nesta semana, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagra operação policial em Manaus para combater crimes de tráfico de drogas e homicídios. Nesta quinta-feira (16), o bairro União, na Zona centro-su l, é o alvo da Operação Anúbis, que vai cumprir mandados de prisão, busca e apreensão relacionados a um bando envolvido em assassinatos na capital.

A Operação Anúbis é fruto de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil. Ao todo, mais de 170 policiais civis e militares estão cumprindo os mandados desde as primeiras horas da manhã de hoje.

O secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, acompanha a operação ao lado do Delegado-Geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, do Subcomandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Silvio Mouzinho, e do delegado titular da DEHS, Paulo Martins.

Os alvos são membros de uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/ SSP-AM

Os alvos são membros de uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro. A operação começou a partir da investigação de um triplo homicídio, registrado em novembro do ano passado. Além dos homicídios, o grupo criminoso tem envolvimento com tráfico de drogas.

Operações

Na terça-feira (14), durante a Operação Cidade das Trevas, a SSP prende nove pessoas integrantes de grupo criminoso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, venda ilegal de terrenos e formação de milícia nas invasões Cidade das Luzes, no Tarumã, zona oeste, e Buritizal, no Nova Cidade, zona norte.

Originada de investigação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a operação apreendeu sete carros, 30 celulares, R$ 16,1 mil e diversos documentos relacionados às vendas de terrenos.

Na quinta-feira passada (09), uma organização criminosa envolvida em homicídios e tráfico de drogas foi presa durante a Operação "Nero", deflagrada com base em investigações da DEHS.

Os mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos no bairro Jorge Teixeira, na zona leste, na Cidade de Deus, zona norte, e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no km 8 da BR-174. A operação contou com apoio da Polícia Militar, por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e do Cipcães.

*Com informações da assessoria

