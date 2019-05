Vídeo: assaltante morre após cair de moto durante fuga, em Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (16), com ferimentos na cabeça. O fato aconteceu por volta das 5h14, na rua Leonora Armstrong, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de um morador da área, de 31 anos, que preferiu não se identificar, a vítima estava na garupa de uma motocicleta, de placa não identificada, acompanhada de um comparsa praticando assalto.

"Eu fui deixar a minha esposa para pegar a rota da empresa, quando a dupla abordou um idoso e anunciou o assalto. Na fuga, eles levaram o celular da vítima. Em seguida, escutei um barulho e logo depois o suspeito foi encontrado jogado na rua", contou o morador.

O homem não apresentava marcas de tiros | Foto: Josemar Antunes

Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o momento em que o homem, suspeito de cometer assalto, cai da garupa da motocicleta. O comparsa, ainda, chega a ajudar. Antes de fugir com a mochila que estava com o suspeito, ele dá um chute na cabeça do amigo de crime.

Um perito criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), disse ao Portal Em Tempo que a vítima não tinha nenhum ferimento pelo corpo. A polícia encontrou uma faca com o homem.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja o vídeo:

Momento que o homem cai da moto | Autor: Josemar Antunes/Em Tempo

