Mulher é presa por se passar por mãe de recém-nascido

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (15), Maria Luciana Solidade do Nascimento, 30, foi presa por falsidade ideológica na Maternidade Balbina Mestrinho, localizada na Av. Duque de Caxias, Praça 14 de Janeiro.



De acordo com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas, na ocasião de sua prisão, Maria Luciana estava se passando pela mãe de um recém-nascido, identificada como Kethellen Cristina de Almeida Silva, que havia dado à luz na segunda-feira (13), tendo saído da unidade hospitalar sem alta médica, ocasião em que Maria Luciana passou a agir como se estivesse em trabalho de parto com o intuito de conseguir a declaração de nascido vivo (DNV) e com isso registrar o recém-nascido em seu nome.

Segundo denúncias anônimas a um enfermeiro, Maria Luciana foi requisitada por ele a fazer um exame para saber se ela realmente tinha dado à luz, o que resultou negativo, motivo pelo qual acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso e posteriormente policias militares foram acionados para conduzir Maria até o 1º DIP, local onde foi presa em flagrante pelo crime de falsidade ideológica. Kethellen não foi presa pois não estava no local.

Ao ser interrogada, Maria Luciana confessou a autoria do delito, mencionando que fez isso a pedido de Kethellen. Ela não queria criar o filho, por ser espancada pelo seu companheiro.

Maria Luciana está na carceragem do 1º DIP aguardando realização de audiência de custódia que será realizada hoje (16) a partir das 14h.

