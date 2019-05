Homem é flagrado praticando sexo com cadelas

Um homem de 52 anos foi detido na última terça-feira (13) após ser flagrado praticando sexo com duas cadelas. O fato aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi filmado por vizinhos praticando o ato. Os próprios policiais flagraram a situação assim que chegaram ao local.

O fato aconteceu na casa do morador, no Bairro Padre Onesto Costa. De acordo com a PM, ao ser interrogado sobre o crime, o morador alegou que "era melhor fazer isso com a cadela do que fazer coisa errada na rua".

Uma criança, filho do suspeito, estava na casa e foi entregue ao Conselho Tutelar. O menino teria problemas mentais e ficou sob responsabilidade do órgão.

A assessoria da Polícia Civil informou que o homem foi conduzido, ouvido e liberado. Ele vai responder em liberdade a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos.

Uma ONG de proteção aos animais soube do caso e retirou as cadelas da casa. Vizinhos disseram aos representantes da ONG que as cadelas, que são mãe e filha, eram constantemente exploradas.

Conforme relato da ONG, os animais ficavam presos em um local fechado com grade. Depois de serem resgatadas, as cadelas foram levadas para exames clínicos em um hospital veterinário.

O laudo conclusivo do veterinário sobre as lesões encontradas nos animais deve ser entregue para as autoridades policiais. As cadelas estão em um lar temporário e são cuidadas pela ONG.

Lei

A Lei se Crimes Ambientais prevê a pena de quatro anos de prisão e multa para quem ‘abusar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados’.

A pena poderá ser aumentada em até um terço se o animal morrer ou se ficar constatado que houve ato de zoofilia.

