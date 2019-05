Dependente químico reage à tentativa de internação e 'abre fogo'

Manaus – Um homem de 35 anos, identificado como Eric B. R., está sendo procurado pela polícia após roubar a arma do irmão, um policial federal em Manaus, e atirar contra uma equipe de psicólogos e policiais militares que haviam ido até a residência dele atender a um chamado da família. O homem, que é dependente químico, reagiu a tentativa de levá-lo para internação em uma clínica na capital amazonense, na quarta-feira (15).

Conforme o relato de uma fonte policial ao Em Tempo, no momento em que as equipes médica e policial chegaram ao local, na rua Almeron Caminha, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, o homem percebeu a ação e correu para um outro cômodo da casa. Após entrar no quarto do irmão por uma passagem no forro PVC, o dependente químico pegou a arma do servidor federal, que estava guardada, e usou para dar início a fuga.

Para sair do imóvel, conforme contou a fonte policial, ele efetuou disparos em direção às equipes. “Ao conseguir sair, ele ainda roubou uma picape Amarok, de cor preta e placas não divulgadas. Na ocasião, ele levou o proprietário como refém”, disse a fonte.

O veículo foi abandonado com o refém na avenida Autaz Mirim, próximo a um parque de diversões, no bairro São José, na Zona Leste da capital.

Ao Portal Em Tempo, a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Amazonas informou que até as 14h desta quinta (16) Eric não havia sido preso. Ainda segundo a instituição, não há informações se arma de fogo também foi localizada.

A vítima refém durante o roubo do carro, juntamente com familiares de Eric, registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso. A imagem do dependente químico não foi divulgada pela polícia.

