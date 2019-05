Mulher é esfaqueada ao 'servir água' para homem casado em Manaus

A mulher estaria acompanhada de um homem casado, segundo informou a polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher de 27 anos, que não teve a identidade revelada, foi esfaqueada, no início da tarde desta quinta-feira (16), nas imediações do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher estaria acompanhada de um homem casado, quando a atual companheira dele flagrou os dois e desferiu os golpes de arma branca.

No entanto, para a polícia, a mulher alegou que apenas estava servindo um copo de água para o homem, quando levou as facadas.

Segundo a equipe policial, a vítima foi atingida com dois golpes nas costas, perto do ombro direito, e precisou ser conduzida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

A agressora não foi localizada. Até a publicação desta matéria, o estado de saúde da vítima não havia sido divulgado.

Edição: Isac Sharlon

