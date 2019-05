Polícia Militar prende 11 pessoas e apreende três armas de fogo

Manaus- Entre quarta-feira (15) e a madrugada desta quinta-feira (16), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 11 pessoas pelos crimes de tráfico de entorpecentes, roubo, receptação, posse ilegal de arma de fogo e violência contra a mulher. As prisões ocorreram em 11 bairros de diferentes zonas da capital amazonense.

Durante patrulhamento, a polícia ainda apreendeu três adolescentes, 203 trouxinhas de drogas, entre oxi, cocaína e maconha, três armas de fogo, seis munições, uma balança de precisão, além de R$ 194 em espécie oriundos do tráfico de entorpecentes.

Três das 11 pessoas presas foram flagradas em posse de arma de fogo. Em Petrópolis, na zona sul, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um jovem de 19 anos com uma arma de fabricação caseira de calibre 36, 21 capsulas de substância supostamente cocaína, uma porção média supostamente de maconha e um saco de pinos lacrados.

Ainda na zona sul, um homem foi preso com um revolver de calibre 38, no Centro, por militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). As ocorrências foram apresentadas no 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e no 1º DIP.

Um homem de 30 anos foi preso na rua Tefé, no bairro Tancredo Neves, depois que os policiais da 14ª Cicom foram chamados para uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os militares encontraram a mulher com a boca sangrando.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

