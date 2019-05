Dois homens são baleados após assalto em Manaus

As vítimas foram identificadas como Weverson Ryan Damasceno Barbosa, de 18 anos, e Marinaldo Apossino de Matos, de 21 anos. | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Após assalto, dois homens foram baleados na noite desta quinta-feira (16), em uma rua no Conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram socorridas e trazidas em um carro particular para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

As vítimas foram identificadas como Weverson Ryan Damasceno Barbosa, de 18 anos, e Marinaldo Apossino de Matos, de 21 anos. Ambos passavam pela via quando foram abordados por suspeitos em um carro de modelo não identificado.

Conforme a polícia, os suspeitos chegaram a levar os pertences das vítimas depois de realizarem os disparos. Os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e ao chegarem no local as vítimas já tinham sido socorrisdas.

No HPS Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, São José, na Zona Leste de Manaus, as vítimas deram entrada no centro cirúrgico. Cerca de cinco tiros atingiram Weverson, e um atingiu a barriga de Marinaldo. O caso será no investigado pela Polícia Civil.

