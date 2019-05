Motorista de aplicativo é preso por furto em Manaus

Manaus - O motorista de transporte por aplicativos, Josivaldo de Oliveira Ruas, de 42 anos, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (17) no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após ser preso por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Com ficha criminal na polícia, Josivaldo é suspeito de praticar vários furtos em Manaus.

De acordo com as informações da polícia, Josivaldo foi localizado em uma casa de massagem, na rua 23, no conjunto Colina do Aleixo, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. No local, foram encontrados um notebook e cinco celulares, oriundos de furto.

A equipe da Rocam informou que realizava patrulhamento de rotina na avenida Governador José Lindoso, também conhecido como "Avenida das Torres", quando recebeu uma denúncia informando que um carro Cobalt, de cor cinza, de placa OAC-5845, usado em roubos, estava trafegando pela avenida.

Na abordagem, por volta das 3h50, os policiais militares encontraram Marcelo Rodrigues de Lima, de 45 anos, dirigindo o veículo. Questionado sobre a prática de furto, ele alegou que trabalha como motorista de transporte por aplicativos durante a noite e madrugada, e que dividia o veículo com Josivaldo.

Em seguida, Marcelo levou os policiais militares até o imóvel onde Josivaldo estava.O local funciona como uma casa de massagem.

Segundo informações da polícia, Josivaldo é acusado de furtar uma residência, no dia 15 de maio deste ano, na rua 47, núcleo 5, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Ao Portal Em Tempo , um operador de máquinas pesadas de 36 anos, e a esposa dele, a professora de 35 anos relataram detalhes do roubo.

"Quando chegamos em casa, encontramos a barra de ferro que sustenta o cadeado quebrada e os nossos objetos eletrônicos furtados. Foram levados três televisões, um notebook e um tablet. Imagens de uma câmera de segurança de uma casa vizinha mostram o carro Cobalt rondando e depois saindo do local com o porta-malas aberto. Só não levaram outra televisão porque não coube dentro do carro", disseram o casal.

No site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) consta que Josivaldo responde a três processos judiciais, sendo por homicídio simples em 2015, furto qualificado em 2012 e furto em 2006.

Em depoimento à polícia, Josivaldo confessou a autoria dos furtos. Ele afirmou que teve ajuda de outro homem, identificado apenas como "Felipe".

O delegado Jander Mafra, titular do 6° DIP, irá solicitar mandado de prisão preventiva junto à Justiça.

