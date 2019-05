Bebê nasce dentro de viatura da PM a caminho de hospital, no AM

Policiais que atenderam a ocorrência | Foto: Arquivo Pessoal



Na madrugada desta sexta-feira (17), uma criança nasceu dentro de uma viatura da 4ª Companhia da Polícia Militar (4ª CIPM) do município de Lábrea (853 quilômetros de Manaus).

Os policiais responsáveis pela ocorrência afirmaram que o pai da criança acionou a Polícia Militar após não conseguir entrar em contato com o hospital do município.

Durante o trajeto até ao hospital, a bolsa estourou e a mulher entrou em trabalho de parto. Minutos depois, a criança nasceu.

"Ao chegarmos no hospital, todos ficaram surpresos ao verem que a criança nasceu na viatura. A equipe médica que estava de plantão recebeu a mãe e o bebê para os procedimentos finais", concluiu o PM.



