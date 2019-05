Homem é preso por mandar matar mulher e enteados um mês após casamento

Depois de sete meses de investigações, a Polícia Civil prendeu o técnico de sistemas de monitoramento Marlon Christian Leite Dias, acusado de mandar matar a esposa Fabiane Azevedo Barbosa Dias, 36, e seus enteados Tainá, 6, e Gabriel, 11, após um mês de seu casamento, em Itauaí, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), as três vítimas foram vistas com vida pela última vez, no dia no dia 17 de outubro do ano passado. Na ocasião, as duas crianças e a mãe foram retiradas de casa por homens armados e colocadas num furgão. Em seguida, o veículo despareceu junto com os passageiros.

Um segundo suspeito, Marcos Carlos André Vieira dos Santos, seria o assassino e era vizinho do casal. Uma geladeira teria sido usada para "pagar" pela encomenda do crime. Para tentar dificultar a apuração do caso, os responsáveis escreveram uma mensagem, enviada pelo celular de Fabiane, que foi endereçada ao marido.

O texto informava que a vítima estaria indo embora de casa porque o local onde morava estava repleto de bandidos. A família das vítima desconfiou que se tratava de um falso comunicado porque a mensagem estava escrita com erros de português e com abreviações que a dona de casa não costumava usar.

Marlon alegou que e os corpos nunca foram encontrados. As mortes teriam sido encomendados porque conta de bens que a mulher possuía em seu nome. Os dois estão presos e Marcos nega ter cometido os assassinatos, mas disse à polícia que Marlon tentou contratá-lo para executar a mulher e seus dois filhos. Eles vão responder por homicídio e ocultação de cadáver.

