Mulher é presa com 8 kg de drogas em hotel no Amazonas

Anori - Após denuncia anônima, uma mulher identificada pela polícia como Maisa dos Santos Cruz, de 24 anos, foi presa com oito quilos de drogas, sendo cinco quilos de maconha do tipo skunk e três quilos de oxi. A jovem foi capturada no hotel onde estava hospedada, localizado na rua Augusto Grijó, bairro Centro, em Anori, distante 195 quilômetros de Manaus.

De acordo com o gestor da 79ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o investigador de Polícia Utarciso de Araújo, as investigações em torno do caso foram iniciadas após o recebimento de denúncia anônima, informando que uma jovem, com as características físicas de Maisa, estava com uma quantidade significativa de substâncias entorpecentes em um hotel.

“Ao chegarmos no hotel, descobrimos que Maisa tinha alugado dois quartos. Fomos até um dos quartos, onde abordamos a jovem e realizamos buscas. Não foi encontrado nada naquele quarto e nos dirigimos até o segundo quarto, onde achamos uma mochila, onde as drogas estavam escondidas”, relatou Araújo.

Flagrante

Conduzida ao prédio da 79ª DIP, Maisa foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, a jovem permanecerá na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional naquele município.

